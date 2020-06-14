مستنى ايه يلا تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|يلا تعالى استثمر وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وارض المعارض وحى السفارات 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وبيوتى سنتر ونادةى رياضى باقساط مريحة وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060798
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