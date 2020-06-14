مستنى ايه يلا تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستنى ايه يلا تعالى استثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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يلا تعالى استثمر وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وارض المعارض وحى السفارات 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وبيوتى سنتر ونادةى رياضى باقساط مريحة وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 194,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060798
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13/6/2020
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10/6/2020
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10/6/2020
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