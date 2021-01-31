مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)
|نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء وضمان ا متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع عملائك كما لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا فى "الرياض"جدة"الخبر"خميس مشيط ولدينا ايضا فروع فى البحرين للتواصل فون او واتس اب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082065
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل