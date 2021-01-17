(للبيع)
|مستلزمات مطاعم ومتاجر متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع عملائك كما لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا فى "الرياض"جدة"الخبر"خميس مشيط ولدينا ايضا فروع فى البحرين للتواصل فون او واتس اب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرس- الرس
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080225
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