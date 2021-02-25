مستلزمات مطاعم وكافيهات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم وكافيهات - في الوسطى البحرين

إضغط على الصورة لتكبيرها

إذا كنت تفكر في تأسيس مطعم أو كافيه وتحتاج بعض المستلزمات🛒 نوفر لك بعض مستلزمات المطاعم والكافيهات بأسعار تنافسية💰 مع ضمان لمدة عامين من افضل الماركات التجارية دعم فني متكامل *كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود *قارئ باركود *طابعة فواتير *طابعة باركود *ميزان باركود الكتروني *بيجر المطاعم- اجهزة مناداة *كاميرات مراقبة داخلية وخارجة *أجهزة انذار سرقة وحريق والعديد من المنتجات الأخرى للتواصل جوال او واتساب: +966558868300 *أهم ما يميزنا الثقة👌والجودة 👍وخدمة ما بعد البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085372
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز مناداة التمريض - في الوسطى البحرين

جهاز مناداة التمريض

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون م.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

25/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات كشف أسفل السيارة - في الوسطى البحرين

كاميرات كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لإعطاء صوره .
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الوسطى البحرين

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد مع اكسيس كنترو.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001) - في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد عن بعد (DZTH-001)

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

جهاز قياس درجة الحرارة (model K3) أكثر دقة وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء infra-r.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الوسطى البحرين

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هد.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

23/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager