مستلزمات مطاعم وكافيهات

(للبيع)
|إذا كنت تفكر في تأسيس مطعم أو كافيه وتحتاج بعض المستلزمات نوفر لك بعض مستلزمات المطاعم والكافيهات بأسعار تنافسية مع ضمان لمدة عامين من افضل الماركات التجارية دعم فني متكامل *كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود *قارئ باركود *طابعة فواتير *طابعة باركود *ميزان باركود الكتروني *بيجر المطاعم- اجهزة مناداه *كاميرات مراقبة داخلية وخارجة *أجهزة انذار سرقة وحريق *والعديد من المنتجات الأخرى. للتواصل جوال او واتساب: +966558868300 *أهم ما يميزنا الثقة ،والجودة ،وخدمة ما بعد البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081972
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