مستلزمات مطاعم وكافيهات

(للبيع)

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم وكافيهات - في الوسطى البحرين

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إذا كنت تفكر في تأسيس مطعم أو كافيه وتحتاج بعض المستلزمات نوفر لك بعض مستلزمات المطاعم والكافيهات بأسعار تنافسية مع ضمان لمدة عامين من افضل الماركات التجارية دعم فني متكامل *كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود *قارئ باركود *طابعة فواتير *طابعة باركود *ميزان باركود الكتروني *بيجر المطاعم- اجهزة مناداه *كاميرات مراقبة داخلية وخارجة *أجهزة انذار سرقة وحريق *والعديد من المنتجات الأخرى. للتواصل جوال او واتساب: +966558868300 *أهم ما يميزنا الثقة ،والجودة ،وخدمة ما بعد البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081972
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مرايا عاكسة أسفل السيارة

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العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

21/1/2021
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بوابات الافراد الالكترونيه

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

10/1/2021
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