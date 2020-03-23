مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سرير الفندق حيث يمكنك العثور على أفضل اختيار من مفارش السرير التي تتوفر في مجموعة متنوعة من الأقمشة، والأحجام، و توفر الشركة ايضا للفنادق ملايات ، حماة الوسائد واكياس المخدة شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 - 0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/3/2020
رقم الإعلان: 2056710
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر لبس مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: سكراب طبى - بالطو اطباء - في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى - بالطو اطباء 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد - في الجيزة مصر

متجر زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
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