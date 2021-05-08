مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات - في مكة السعودية

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إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه مريحة ومتميزة لك ولعملائك ميزان باركود الكتروني أجهزة أنذار ضد الشرقات كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود كاميرات مراقبة أجهزة المناداة - بيجر المطاعم كما يوجد لدينا ايضا العديد والعديد من الأجهزة الألكترونية الأخرى ** سرعة فى التوريد والتركيب تدريب مجاني صيانة لمدة عامين أسعار منافسة للمراسة\لة والطلب ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة المكرمة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094274
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