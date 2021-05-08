مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

(للبيع)
|إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه مريحة ومتميزة لك ولعملائك ميزان باركود الكتروني أجهزة أنذار ضد الشرقات كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود كاميرات مراقبة أجهزة المناداة - بيجر المطاعم كما يوجد لدينا ايضا العديد والعديد من الأجهزة الألكترونية الأخرى ** سرعة فى التوريد والتركيب تدريب مجاني صيانة لمدة عامين أسعار منافسة للمراسة\لة والطلب ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- مكة المكرمة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094274
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال