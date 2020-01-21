مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|غير مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة جميلة عشان اولادك يتبسطوا ويلعبوا قدام عينيك شقتك 180م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ومستشفيات وعيادات بطوا فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وغير مستقبلك للاحسن فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049969
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