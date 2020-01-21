مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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غير مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة جميلة عشان اولادك يتبسطوا ويلعبوا قدام عينيك شقتك 180م تشطيب كامل (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ومستشفيات وعيادات بطوا فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وغير مستقبلك للاحسن فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049969
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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19/1/2020
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