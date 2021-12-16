مستشفى خاص راقي قيد التشطيب للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مستشفى خاص قيد التشطيب النهائ بأعلى المواصفات .متخصص ( غسيل كلى/عيون/تجميل) في مناطق عمان الراقية المستشفى مقام على ارض 2600 م ومكون من مبنيين مفصلين ويتصلان بجسري مشاة وله 100 مصف سيراة 13 عيادة داخلية 5 غرف عمليات مسرح مختبر صيدلية 27 سرير غرف فردية ومزدوجة وثلاثية مصعد وحدات غسيل كلى عيادة تجميل كاملة مسطح البناء 13800م بسعر المتر 1500 دينار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmad alrefai
التليفون: 00962795750352

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العنوان: الشميساني- الشميساني
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210,000,000 دينار
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115902
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السعر
تاريخ الإعلان
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