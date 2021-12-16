مستشفى خاص راقي قيد التشطيب للبيع

(للبيع)
|مستشفى خاص قيد التشطيب النهائ بأعلى المواصفات .متخصص ( غسيل كلى/عيون/تجميل) في مناطق عمان الراقية المستشفى مقام على ارض 2600 م ومكون من مبنيين مفصلين ويتصلان بجسري مشاة وله 100 مصف سيراة 13 عيادة داخلية 5 غرف عمليات مسرح مختبر صيدلية 27 سرير غرف فردية ومزدوجة وثلاثية مصعد وحدات غسيل كلى عيادة تجميل كاملة مسطح البناء 13800م بسعر المتر 1500 دينار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmad alrefai
|التليفون:
|00962795750352
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|العنوان:
|الشميساني- الشميساني
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115902
10 دينار
1,000 دينار
200 دينار
10 دولار
200 دينار
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10 دينار
150 دينار
300 دينار
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1 دينار