(للبيع)
|مستشعر دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث مستشعرات دخان الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context Plus 55000 - 6651IMC Smoke Detector ♦ Products of Combustion (Smoke) Detector DIL Switch Addresded ♦ Our DIL Switch Addressed (DSA
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072805
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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