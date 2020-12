مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث مستشعرات حرارة الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description •Specifications are typical at 24V, 23°C and 50% relative humidity unless otherwise stated. •Detector principle: Heat sensitive resistance