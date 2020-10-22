مستشار ومدقق شرعى

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشـار ومدقق شرعى معتمد خبرة فى استشارات التمويل المصرفى الاسلامى والرقابة و التدقيق للشركات و المصارف و البنوك لاتقل عن عشر سنوات يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998