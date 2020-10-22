مستشار ومدقق شرعى

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشـار ومدقق شرعى معتمد خبرة فى استشارات التمويل المصرفى الاسلامى والرقابة و التدقيق للشركات و المصارف و البنوك لاتقل عن عشر سنوات يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|101 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070313
100 جنيه
11 جنيه
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11 جنيه