مستشار ومدقق شرعى

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشـار ومدقق شرعى معتمد خبرة فى استشارات التمويل المصرفى الاسلامى والرقابة و التدقيق للشركات و المصارف و البنوك لاتقل عن عشر سنوات يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 101 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070313
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