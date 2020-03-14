مستشار موارد بشريه بالرياض

(طلب عمل)
|انا مستشار في الموارد البشرية مصري مقيم بالرياض ،لدي الخبرة كبيرة في المجال بشكل عملي ونظري ، والقدرة على شرح وتبسيط فروع واقسام الموارد البشرية لطلبة المعاهد والجامعات وكذلك عمل الأبحاث والدراسات الكاملة فيما يخص ادارة العنصر البشري في المنشآت والشركات . يمكنك التواصل للمفاهمة على جوال او واتساب : 0569617390 خالص امنياتي بالتوفيق للجميع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|0569617390
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|العنوان:
|الرياض- 992
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055945
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1 ريال
1 ريال
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100 ريال
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2,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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