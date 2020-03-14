مستشار موارد بشريه بالرياض

انا مستشار في الموارد البشرية مصري مقيم بالرياض ،لدي الخبرة كبيرة في المجال بشكل عملي ونظري ، والقدرة على شرح وتبسيط فروع واقسام الموارد البشرية لطلبة المعاهد والجامعات وكذلك عمل الأبحاث والدراسات الكاملة فيما يخص ادارة العنصر البشري في المنشآت والشركات . يمكنك التواصل للمفاهمة على جوال او واتساب : 0569617390 خالص امنياتي بالتوفيق للجميع