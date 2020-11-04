مستشار قانوني رياضي

(فرص)
|مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قـانـون ريـاضـى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى المنازعات الرياضية يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071517
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