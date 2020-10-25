مستشار قانوني رياضي

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قـانـون ريـاضـى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى المنازعات الرياضية يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998