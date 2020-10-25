مستشار قانوني رياضي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قـانـون ريـاضـى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى المنازعات الرياضية يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: 01094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071075
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