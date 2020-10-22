(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشار قانوني جنائي لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى مكاتب محاماه مشهورة وخبرة فاعليه ف القضايا الجنائيه ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى اتقان اللغة الانجليزية تحدثاًوكتابة للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070183
100 جنيه
اتصل
11 جنيه