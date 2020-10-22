مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشار قانوني جنائي لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى مكاتب محاماه مشهورة وخبرة فاعليه ف القضايا الجنائيه ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى اتقان اللغة الانجليزية تحدثاًوكتابة للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998