مستشار قانوني تجاري

طلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشار قانـونـى تجـارى لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى مكاتب محاماه مشهورة وخبرة بالمنازعات التجارية للشركات ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى اتقان اللغة الانجليزية تحدثاًوكتابة للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998