مستشار قانوني تجاري

(فرصة عمل)
|طلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه مستشار قانـونـى تجـارى لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى مكاتب محاماه مشهورة وخبرة بالمنازعات التجارية للشركات ويفضل إجادة كافة برامج الحاسب الالى اتقان اللغة الانجليزية تحدثاًوكتابة للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070180
11 جنيه
اتصل
11 جنيه