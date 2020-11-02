مستشار قانوني بحري جوي

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى نزاعات شركات االطيران والميناء البحرى يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998