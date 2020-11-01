مستشار قانوني بحري جوي

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى نزاعات شركات االطيران والميناء البحرى يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr enas
|التليفون:
|+201094770998
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|العنوان:
|فيصل الجيزه- Cairo
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071073
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5,000 ريال
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1 ريال
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35 ريال
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3,200 ريال
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