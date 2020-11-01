مستشار قانوني بحري جوي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارسة فعلية فى نزاعات شركات االطيران والميناء البحرى يفضل من لدية خبرة فى العمل بالخليج للتقديم ترسل السيرة الذاتية باللغة العربية فقط على الايميل hrjob_hr2020@yahoo.com او على واتساب رقم 01094770998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hr enas
التليفون: +201094770998

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل الجيزه- Cairo
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071073
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(فرصة عمل)

عرض وظيفي حكومى مطلوب لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى استشاري قلب استشاري تخدير استشاري باطنه استشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: وظايف للنساء عن بعد من المنزل

وظايف للنساء عن بعد من المنزل

(فرصة عمل)

بنات اللي تبي دخل اضافي وتبدأ مشروع من البيتتكلمني بدون اي شروط او خبرة فقط الرغبة الجادة في العمل و.
القسم: 

5,000 ريال

1/11/2020
صورة الاعلان: معلم إنجليزي

معلم إنجليزي

(طلب عمل)

معلم إنجليزي خبرة في الجامعة والسنة التحضيرية و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأ.
العنوان:

حائل - السعودية

اتصل

30/10/2020
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
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صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/10/2020
صورة الاعلان: دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية والتعليم عن بعد ومشاريع التخرج والخطط.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/10/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف انواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

(للبيع)

ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98 % . ولكنه يتميز .
العنوان:

مكة - السعودية

35 ريال

22/10/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: احتاج فني صيانة

احتاج فني صيانة

(فرصة عمل)

احتاج فني صيانة جوالات للتواصل معي 0566301022.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

(للبيع)

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات نقل العفش فى السعوديه ( جده ) : مشرف نقل عفش خبرة 3 : 10 سنوات . خبرة فى السعوديه .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

18/10/2020
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