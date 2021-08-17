مستشار زراعة مائية

(طلب عمل)
|مستشار زراعي معتمد بخبرة علمية عملية أكثر من 13 بالزراعة المائية indoor/outdoor strowberry _ cucumber_laitue_tomato_eggplant_peper chelly _squatch_month_persely _microgreen *ـ تقديم المشورة الفنية و مواكبة المزارع والمؤسسات لتحسين المردودية *ـ دراسات الجدوى الإقتصادية الفنية مع تنفيذ و الإشراف *ـ تدرييب العمال والمهندسين على تقنيات الزراعة المائية لتواصل consultant2004@outlook.fr
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|biponics-consulting
|التليفون:
|000000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|RAS AL KHAIMA- KWAITE
Pool - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103043
1,600 دولار
اتصل
10 دينار
اتصل
14,000 ريال
1,300 دينار
25 دينار
1 دينار
اتصل
110 دينار
15 دينار