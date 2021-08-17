مستشار زراعة مائية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مستشار زراعة مائية - في الكويت

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مستشار زراعي معتمد بخبرة علمية عملية أكثر من 13 بالزراعة المائية indoor/outdoor strowberry _ cucumber_laitue_tomato_eggplant_peper chelly _squatch_month_persely _microgreen *ـ تقديم المشورة الفنية و مواكبة المزارع والمؤسسات لتحسين المردودية *ـ دراسات الجدوى الإقتصادية الفنية مع تنفيذ و الإشراف *ـ تدرييب العمال والمهندسين على تقنيات الزراعة المائية لتواصل consultant2004@outlook.fr
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: biponics-consulting
التليفون: 000000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: RAS AL KHAIMA- KWAITE
Pool -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103043
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كوافيرات خبره ب صبغ الشعر نسائيه من تركيا للعمل ب الكويت

كوافيرات خبره ب صبغ الشعر نسائيه من تركيا للعمل ب الكويت

(فرصة عمل)

مطلوب كوافيرات نسائيه متخصصات بصبغ الشعر بروفشنال للعمل في دولة الكويت راتب 1600 دولار + عموله + سكن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

1,600 دولار

17/8/2021
صورة الاعلان: سيارة نيسان مكسيما موديل 2010 كامل المواصفات استعمال صيدلى مالك واحد

سيارة نيسان مكسيما موديل 2010 كامل المواصفات استعمال صيدلى مالك واحد

(للبيع)

مكسيما 2010 مالك واحد من البابطين نظيفة كامل المواصفات عداد213000 السعر المطلوب 1500 استعمال صيدلى ش.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

15/8/2021
صورة الاعلان: عمل بحوث وتقارير جامعة الكويت

عمل بحوث وتقارير جامعة الكويت

(للبيع)

مل بحوث وتقارير وحل واجبات : مدرس مواد فلسفية ( فلسفة - علم النفس - علم الاجتماع ) واجتماعيات ثانوية.

10 دينار

1/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب أطباء فوراً لكبرى المراكز الطبية بالكويت

مطلوب أطباء فوراً لكبرى المراكز الطبية بالكويت

(فرصة عمل)

فوراً لكبرى المراكز الطبية بالكويت #إستشاريين_عيون #إستشاريين_عظام #إستشاريين_جراحة_عامة #إستشاريين_.

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى مراكز عصائر وقهوة بأماكن متعددة بدولة الكويت

وظائف شاغرة لدى مراكز عصائر وقهوة بأماكن متعددة بدولة الكويت

(فرصة عمل)

#offre_demploi_kuwait *وظائف شاغرة لدى مراكز عصائر وقهوة بأماكن متعددة بدولة الكويت بالمسمى التالي: .
القسم: 

14,000 ريال

16/7/2021
صورة الاعلان: مازدا 6 للبيع موديل 2012 عداد 139 الف بحاله جيده جدا شرط الفحص 99626911

مازدا 6 للبيع موديل 2012 عداد 139 الف بحاله جيده جدا شرط الفحص 99626911

(للبيع)

مازدا 6 للبيع موديل 2012 عداد 139 الف بحاله جيده جدا شرط الفحص للمراجعه ت/ 99626911.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

1,300 دينار

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع فطر هندي ( كيفر ) Kefir Grains for sale

للبيع فطر هندي ( كيفر ) Kefir Grains for sale

(للبيع)

للبيع فطر هندي ( كفير ) طازج كل 250 جرام ب 25 دينار Fresh Kefir grains for sale KD25 for each 250 g .
القسم: 

25 دينار

3/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالكويت سفرجية وعمالة نظافة وسفرجية العمل بكمنيل

مطلوب للعمل بالكويت سفرجية وعمالة نظافة وسفرجية العمل بكمنيل

(فرصة عمل)

سفر للكويت الخميس2/7 نهاية تقديم الجواز وصوره خلفية زرقاء مطلوب مرشحين من جميع المحافظات ولايشترط ا.
العنوان:

القاهرة - الكويت
القسم: 

1 دينار

29/6/2021
صورة الاعلان: سائق ومساعدة منزلية

سائق ومساعدة منزلية

(فرصة عمل)

عرض عمل نسعى حاليًا للحصول على خدمات مساعدة منزلية وسائق للعمل في وطننا بالخارج ، أرسل سيرتك الذاتية.
القسم: 

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: غرفة ماستر للايجار

غرفة ماستر للايجار

(للإيجار)

مطلوب مهندس او طبيب غير مدخن لسكن غرفة ماستر للايجار بشقة بحولي بجوار بنك برقان متفرع من شارع تونس ا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

110 دينار

2/6/2021
صورة الاعلان: نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

(للبيع)

نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furni.
العنوان:

حولي - الكويت

15 دينار

25/5/2021
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