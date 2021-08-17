مستشار زراعة مائية

مستشار زراعي معتمد بخبرة علمية عملية أكثر من 13 بالزراعة المائية indoor/outdoor strowberry _ cucumber_laitue_tomato_eggplant_peper chelly _squatch_month_persely _microgreen *ـ تقديم المشورة الفنية و مواكبة المزارع والمؤسسات لتحسين المردودية *ـ دراسات الجدوى الإقتصادية الفنية مع تنفيذ و الإشراف *ـ تدرييب العمال والمهندسين على تقنيات الزراعة المائية لتواصل consultant2004@outlook.fr