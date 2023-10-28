مستحضرات التجميل والمنظفات في الاردن

(For Rent)
|مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر ، سائل غسيل الأيدي والكريمات بشتى انواعها و من المنظفات معطرات الجو ،الارضيات ،شامبو العبايات و نحن من الاوائل في تصنيع رغوة حفر الآبار حاصلين على عدة شهادات عالمية ومسجلين لدى الغذاء والدواء الأردنية لمزيد من المنتجات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني . alfa. jo مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية \ الاردن
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Ahmad Bitar
|Telephone:
|+962797665853
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- الأردن
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247583
9 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
1,000 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar