مستحضرات التجميل والمنظفات في الاردن

مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر ، سائل غسيل الأيدي والكريمات بشتى انواعها و من المنظفات معطرات الجو ،الارضيات ،شامبو العبايات و نحن من الاوائل في تصنيع رغوة حفر الآبار حاصلين على عدة شهادات عالمية ومسجلين لدى الغذاء والدواء الأردنية لمزيد من المنتجات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني . alfa. jo مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية \ الاردن