(فرصة عمل)
|مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الاقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصالت – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطالب – يقبل من هو حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – العمل بأماكن : شرم والغردقة والعين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070264
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