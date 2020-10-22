مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الاقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصالت – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطالب – يقبل من هو حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – العمل بأماكن : شرم والغردقة والعين السخنة