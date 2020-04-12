(فرصة عمل)
|مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبات ومواصلات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة –تأمينات كاملة صحي واجتماعي – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – يقبل من هو حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – العمل بأماكن : شرم والغردقة والعين السخنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058011
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