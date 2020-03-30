(فرصة عمل)
|مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000 ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و 3 وجبات ومواصلات – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة – تأمينات كاملة صحي واجتماعي – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – يقبل من هو حاصل علي موقف نهائي من التجنيد – العمل بأماكن : شرم والغردقة والعين السخنة - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ( أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057075
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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200 ريال
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1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
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