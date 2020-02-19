(فرصة عمل)
|حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية * مساعد مدير مطعم عدد 10 راتب 3000 ريال سعودي المقابلات الاسبوع المقبل الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية . صور من نماذج اعمالك الشخصية او فيديو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212530000050
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|العنوان:
|زنقة معمورة, القنيطرة, المغرب- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053371
5,500 درهم
15,000 درهم