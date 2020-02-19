حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية * مساعد مدير مطعم عدد 10 راتب 3000 ريال سعودي المقابلات الاسبوع المقبل الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة من جواز السفر. -سيرة ذاتية باللغة العربية أو الانجليزية . صور من نماذج اعمالك الشخصية او فيديو