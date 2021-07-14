للعمل بشرم الشيخ طالب وخريجين ) استيورد : مساعد شيف ثالث ( – السن من 18 : 35 سنة – ال يشترط المؤهل – يشترط تأجيل او موقف نهائي من التجنيد – راتب 3000ج + زيادة سنوية %12 + تامينات كاملة + سكن و 3وجبات ومواصالت – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة ) شباب فقط ( الكود :30102189 للتفاصيل :01062972973