(فرصة عمل)
|للعمل بشرم الشيخ طالب وخريجين ) استيورد : مساعد شيف ثالث ( – السن من 18 : 35 سنة – ال يشترط المؤهل – يشترط تأجيل او موقف نهائي من التجنيد – راتب 3000ج + زيادة سنوية %12 + تامينات كاملة + سكن و 3وجبات ومواصالت – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة ) شباب فقط ( الكود :30102189 للتفاصيل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100033
4,000 جنيه