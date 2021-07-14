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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للعمل بشرم الشيخ طالب وخريجين ) استيورد : مساعد شيف ثالث ( – السن من 18 : 35 سنة – ال يشترط المؤهل – يشترط تأجيل او موقف نهائي من التجنيد – راتب 3000ج + زيادة سنوية %12 + تامينات كاملة + سكن و 3وجبات ومواصالت – 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة ) شباب فقط ( الكود :30102189 للتفاصيل :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100033
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صورة الاعلان: وظأيف سوشيال مديا - في 6 أكتوبر مصر

وظأيف سوشيال مديا

(فرصة عمل)

- في 6 أكتوبر مصر

موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

4,000 جنيه

14/7/2021
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