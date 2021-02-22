مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لمصنع حلويات غربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربي براتب مميز جداا و توفر الشركه (السكن + التامين الطبي )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085158
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب شيف شاورما - في القاهرة مصر

مطلوب شيف شاورما

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف شـاورما أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه - في القاهرة مصر

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه في المملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه - في القاهرة مصر

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه - في القاهرة مصر

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: مراقبين ومشرفين اغذية - في القاهرة مصر

مراقبين ومشرفين اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لكبرى المطاعم بالرياض بالمملكة العربية السعودية مشرفين اغذية خبرة ثلاث سنوات على الاقل حاصل على بكال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم حلويات خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب معلم حلويات خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف حلويات شرقي وغربي محترف للعمل لدي معرض حلويات راقي بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مراقبين ومشرفين اغذية - في القاهرة مصر

مراقبين ومشرفين اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مراقبين اغذية لكبرى المطاعم بالمملكة العربية السعودية بالرياض خبرة ثلاث سنوات وحاصل على بكالري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم شورما وباريستا خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما وباريستا خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم شورما وباريستا بنفس الوقت خبرة لا تقل عن سنتان للعمل لد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف ماكولات لبنانية - في القاهرة مصر

مطلوب شيف ماكولات لبنانية

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف سخن خبرة في الاكلات اللبنانية للعمل لدي مطعم لبناني با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: -مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية. - في القاهرة مصر

-مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية.

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

-مطلوب معلم شاورما للعـمل بمطعم شاورمـا الريان بجدة -السعودية. -الراتب/2500 ريـال سـعـودي (قابل للزي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مراقبين ومشرفين اغذية - في القاهرة مصر

مراقبين ومشرفين اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم بالرياض بالمملكة العربية السعودية مراقبين ومشرفين اغذية خبرة ثلاث سنوات على الاق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك - في القاهرة مصر

مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{● .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/1/2021
صورة الاعلان: مراقبين اغذية - في القاهرة مصر

مراقبين اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى المطاعم بالرياض مراقبين اغذية حاصل على بكالريوس زراعة او علوم خبرة ثلاث سنوات على الاقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك - في القاهرة مصر

مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{● .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك - في القاهرة مصر

مطلوب شيف اسماك للعمل فى مطعم فى تبوك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمطعم - بمدينه تبوك :. مطلوب فوراً:- ::{{●.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager