مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه في المملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربيه خبره 5 سنوات على الاقل يوفر المصنع ( السكن + التامين الطبي ) و الراتب مميز