(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربيه خبره جيده يوفر المصنع ( السكن + التامين الطبي ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083019
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2,500 ريال
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2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال