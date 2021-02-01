(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع الحلويات الغربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربيه خبره 5 سنوات على الاقل يوفر المصنع ( السكن + التامين الطبي ) و الراتب مميز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082244
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2,500 ريال
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2,500 ريال
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اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل