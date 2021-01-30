مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)
|مطلوب مساعد شيف حلويات غربي للعمل بمصنع حلويات بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) خبره جيده في الحلويات الغربيه توفر الشركه ( السكن + التامين الطبي ) و الراتب مميز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081939
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2,000 ريال
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