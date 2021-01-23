مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)
|مطلوب لمصنع حلويات غربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربي براتب مميز جداا و توفر الشركه (السكن + التامين الطبي )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081707
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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-4,000 جنيه
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