(فرصة عمل)
|مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج + سكن + 3وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة بتأمينات صحي واجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 35 سنة - مؤهل ابتدائي علي الأقل – شباب فقط - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056512
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200 ريال
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1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
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