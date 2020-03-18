مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج + سكن + 3وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة بتأمينات صحي واجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 35 سنة - مؤهل ابتدائي علي الأقل – شباب فقط - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام محمد
التليفون: 01092211017

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العنوان: - حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056512
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