(فرصة عمل)
|مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – بتوفير اإلقامة الكاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – أيام العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة – بتأمين صحي واجتماعي – بزيادة سنوية مرتين في السنة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095035
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