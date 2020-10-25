مطلوب مساعد شيف ثالث من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – حاصل علي موقف نهائي من الجيش –راتب 3000ج – حوافز شهرية – زياده 2 في السنة – تامينات كاملة – اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات (