(فرصة عمل)
|مطلوب مساعد شيف ثالث من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – حاصل علي موقف نهائي من الجيش –راتب 3000ج – حوافز شهرية – زياده 2 في السنة – تامينات كاملة – اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات (
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070416
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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