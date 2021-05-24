مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – بتوفير اإلقامة الكاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – أيام العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة – بتأمين صحي واجتماعي – بزيادة سنوية مرتين في السنة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism