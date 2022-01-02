مساعد باحث علمي

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح عنوان الرسالة ماجستير & دكتوراه. عمل خطة الرسالة كاملة، بكافة مفرداتها ( المقدمة، الأهمية، الأهداف، المنهج، الأدوات، الفرضيات، الدراسات السابقة، .الخ. توفير كافة الدراسات السابقة (العربية والأجنبية) الخاصة بموضوع الرسالة. إعداد الإطار النظري للدراسة، والتطبيقي، والتحليل الإحصائي، وتوفير الدراسات السابقة. إعداد عروض "Power Point" إعداد أبحاث ترقية. نوفر للباحث كل ما يحتاجه من كتب، مصادر، م