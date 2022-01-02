مساعد باحث علمي

(فرصة عمل)
|المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح عنوان الرسالة ماجستير & دكتوراه. عمل خطة الرسالة كاملة، بكافة مفرداتها ( المقدمة، الأهمية، الأهداف، المنهج، الأدوات، الفرضيات، الدراسات السابقة، .الخ. توفير كافة الدراسات السابقة (العربية والأجنبية) الخاصة بموضوع الرسالة. إعداد الإطار النظري للدراسة، والتطبيقي، والتحليل الإحصائي، وتوفير الدراسات السابقة. إعداد عروض "Power Point" إعداد أبحاث ترقية. نوفر للباحث كل ما يحتاجه من كتب، مصادر، م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د محمد
|التليفون:
|0549336415
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|العنوان:
|الدمام- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117623
1 ريال
500 ريال
500 ريال
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200 ريال
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15 ريال
6 ريال
100 ريال
100 ريال
800 جنيه
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1 ريال