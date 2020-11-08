مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500

مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) برواتب تبدأ من 2500 : 3500ج طبقا للخبرة بنظام إقامة متكامل ( سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة ) – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل اعدادي علي الأقل – شباب فقط – العمل 23 يوم 01558018758 التواصل على الواتس اب فقط