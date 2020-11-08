مساعدين شيفات راتب 2500 : 3500

(فرصة عمل)
|مساعدين شيفات ( أول – ثان – ثالث ) برواتب تبدأ من 2500 : 3500ج طبقا للخبرة بنظام إقامة متكامل ( سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة ) – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل اعدادي علي الأقل – شباب فقط – العمل 23 يوم 01558018758 التواصل على الواتس اب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MARINA BAY SANDS
|التليفون:
|01558018758
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071633
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