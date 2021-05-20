مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فورا للكبري المستشفيات بالدقي مسئول / مسئولة مطالبات وتعاقدات من الجنسين ويشترط خبرة في مجال شركات التامين ومراجعه مطالبات المستشفيات والا يزيد السن عن 40 سنه برواتب مجزية جدا مع توفير جميع البدلات للتواصل: hr.dep@badranhospital.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Badran
التليفون: 01027252556

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العنوان: - الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094448
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