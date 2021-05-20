مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

مطلوب للعمل فورا للكبري المستشفيات بالدقي مسئول / مسئولة مطالبات وتعاقدات من الجنسين ويشترط خبرة في مجال شركات التامين ومراجعه مطالبات المستشفيات والا يزيد السن عن 40 سنه برواتب مجزية جدا مع توفير جميع البدلات للتواصل: hr.dep@badranhospital.com