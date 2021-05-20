مسئول/مسئولة مطالبات وتعاقدات مستشفيات

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فورا للكبري المستشفيات بالدقي مسئول / مسئولة مطالبات وتعاقدات من الجنسين ويشترط خبرة في مجال شركات التامين ومراجعه مطالبات المستشفيات والا يزيد السن عن 40 سنه برواتب مجزية جدا مع توفير جميع البدلات للتواصل: hr.dep@badranhospital.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Badran
|التليفون:
|01027252556
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094448
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3,333 ريال
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
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اتصل
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