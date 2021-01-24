مسئول مبيعات و مشرف عمال لمحطات وقود

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى محطات الوقود في السعوديه في ( الدمام ) مسئول تسويق و مراقب و مشرف عمال بمرتب مميز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747 - 01011133679
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081321
1 جنيه
5,000 ريال
1 جنيه
1 جنيه
-4,000 جنيه
4,000 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,000 ريال