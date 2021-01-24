مسئول مبيعات و مشرف عمال لمحطات وقود

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى محطات الوقود في السعوديه في ( الدمام ) مسئول تسويق و مراقب و مشرف عمال بمرتب مميز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كوادر للتوظيف 998
التليفون: 01033117747 - 01011133679

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081321
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20/1/2021
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19/1/2021
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17/1/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: وظائف مبيعات - في القاهرة مصر

وظائف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: بارت تايم - في القاهرة مصر

بارت تايم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب 2 مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات مواد غذائية ومنظفات خبرة لا تقل عن 3 سنوات مت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

4/1/2021
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