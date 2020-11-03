لو سنك ما بين 23 و28 سنة ومعاك مؤهل عالي. فيه فرص شغل في شركة تمويل متناهي الصغر مطلوب مسئول ائتمان خارجي المهام الوظيفية : هتحدد الانشطة و المشاريع الصغيرة في منطقتك وهتبدا تعملهم زيارات ميدانيه عشان تعمل تحليل مالي وتبدا تبني محفظتك المالية , كمان هتكون مسئول عن زياده عدد العملاء وتقديم افضل خدمة ليهم . لازم يكون عندك خبرة اقل حاجة سنة في التمويل– تقدر علي العمل الميداني