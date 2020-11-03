مسئول ائتمان خارجي

(فرصة عمل)

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لو سنك ما بين 23 و28 سنة ومعاك مؤهل عالي. فيه فرص شغل في شركة تمويل متناهي الصغر مطلوب مسئول ائتمان خارجي المهام الوظيفية : هتحدد الانشطة و المشاريع الصغيرة في منطقتك وهتبدا تعملهم زيارات ميدانيه عشان تعمل تحليل مالي وتبدا تبني محفظتك المالية , كمان هتكون مسئول عن زياده عدد العملاء وتقديم افضل خدمة ليهم . لازم يكون عندك خبرة اقل حاجة سنة في التمويل– تقدر علي العمل الميداني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohamed Orabi
التليفون: 01009675608

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العنوان: الاسماعيلية- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073975
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين معماري خبرة

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25/11/2020
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(للبيع)

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الإسكندرية - مصر

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25/11/2020
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صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

(للبيع)

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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25/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى

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(للبيع)

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
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الإسكندرية - مصر

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25/11/2020
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كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

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25/11/2020
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كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

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25/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

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25/11/2020
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(للبيع)

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25/11/2020
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25/11/2020
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