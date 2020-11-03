(فرصة عمل)
|لو سنك ما بين 23 و28 سنة ومعاك مؤهل عالي. فيه فرص شغل في شركة تمويل متناهي الصغر مطلوب مسئول ائتمان خارجي المهام الوظيفية : هتحدد الانشطة و المشاريع الصغيرة في منطقتك وهتبدا تعملهم زيارات ميدانيه عشان تعمل تحليل مالي وتبدا تبني محفظتك المالية , كمان هتكون مسئول عن زياده عدد العملاء وتقديم افضل خدمة ليهم . لازم يكون عندك خبرة اقل حاجة سنة في التمويل– تقدر علي العمل الميداني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohamed Orabi
|التليفون:
|01009675608
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|العنوان:
|الاسماعيلية- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073975
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه