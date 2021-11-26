مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ( مواقع الويب والمتاجر الالكترونية وتصميمات الجرافيك والحملات الاعلانية ) ودعم العملاء قبل البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع تقديم المعلومات التفصيلية لخدمات الشركة ومدى تلبيتها لاحتياجات العميل اظهار الميزات المتنوعة واجراء التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع العملاء والإشراف على تدريب المستخدمين على أفضل استخدام