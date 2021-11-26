مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)
|المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ( مواقع الويب والمتاجر الالكترونية وتصميمات الجرافيك والحملات الاعلانية ) ودعم العملاء قبل البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع تقديم المعلومات التفصيلية لخدمات الشركة ومدى تلبيتها لاحتياجات العميل اظهار الميزات المتنوعة واجراء التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع العملاء والإشراف على تدريب المستخدمين على أفضل استخدام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تنفيذ
|التليفون:
|01024064418
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|العنوان:
|2 شارع عبد الهادي حسنين العمرانية الشرقية بالجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112862
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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