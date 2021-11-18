مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

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تفاصيل الإعلان
المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ( مواقع الويب والمتاجر الالكترونية وتصميمات الجرافيك والحملات الاعلانية ) ودعم العملاء قبل البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع تقديم المعلومات التفصيلية لخدمات الشركة ومدى تلبيتها لاحتياجات العميل اظهار الميزات المتنوعة واجراء التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع العملاء والإشراف على تدريب المستخدمين على أفضل استخدام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تنفيذ
التليفون: 01024064418 / 01555891690

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العنوان: برج مالك ارض البطاريات شارع عبد الهادي حسنين رقم 2 خلف محطه منرو ضواحي الجيزه العمرانيه الشرقيه الجيزه- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2021
رقم الإعلان: 2112815
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15/11/2021
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13/11/2021
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11/11/2021
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SALES IN FASHION TO UAE

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A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
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8/11/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: sales in fashion - في الجيزة مصر

sales in fashion

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE - في الجيزة مصر

موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة رائدة في مجال الأزياء(CLASSIC WEAR) تسعى لتوظيف مرشحين جدد للفروع (ماركات عالمية ) الإمارات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات - في الجيزة مصر

مطلوب سيلز للعمل بكبرى الماركات بالامارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الماركات العالمية فى مجال (Classic wear) فى الامارات العربية المتحدة SALES بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب مبيعات للعمل بكبرى شركات المواد الغذائية بالرياض السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مراقب مبيعات للعمل بكبرى شركات المواد الغذائية بالرياض السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) : مراقب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب حركة نقليات ( فورمان ) لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( - في الجيزة مصر

مطلوب مراقب حركة نقليات ( فورمان ) لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه (

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض ) مراقب حركه نقليات ( فورمان ) بالشروط الأتيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية الاحساء :- مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرلى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرلى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء- السعودية تطلب مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر
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26/10/2021
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