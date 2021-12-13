مزرعه للبيع من المالك مباشره وبدون عموله (العجبان)

(للبيع)

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صورة الاعلان: مزرعه للبيع من المالك مباشره وبدون عموله (العجبان) - في أبو ظبي الإمارات

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مزرعة للبيع من المالك مباشرة وبدون عمولة في منطقة العجبان (مزارع العجبان) المزرعة فاضية مساحتها 500*600 قدم للجادين فقط ج/0545535559,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابويوسف
التليفون: 0545535559

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابوظبي - العجبان- العجبان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117960
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صورة الاعلان: مزرعه في العجبان للبيع من المالك مباشره وبدون عموله - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه في العجبان للبيع من المالك مباشره وبدون عموله

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مزرعة للبيع من المالك مباشرة وبدون عمولة في منطقة العجبان (مزارع العجبان) المزرعة فاضية مساحتها 500*.

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه من المالك مباشره ( بدون عموله ) - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه من المالك مباشره ( بدون عموله )

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مزرعة للبيع من المالك مباشرة وبدون عمولة في منطقة العجبان (مزارع العجبان) المزرعة فاضية مساحتها 500*.

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع من المالك مباشرة (بدون عمولة) - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه للبيع من المالك مباشرة (بدون عمولة)

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مزرعة للبيع من المالك مباشرة وبدون عمولة في منطقة العجبان (مزارع العجبان) المزرعة فاضية مساحتها 500*.

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع في منطقة العجبان - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه للبيع في منطقة العجبان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة في أبوظبي منطقة العجبان مساحة 500*600 قدم عليها سور شبك وموقعها مميز بالقرب من شبكة قطار.

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي و دبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي و دبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع ال.

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي ودبي ( العجبان ) - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه بموقع مميز بين ابوظبي ودبي ( العجبان )

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع ال.

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها ( - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها (

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه منطقة الرياض ( جنوب الشامخة) زاويه وشارعين موقع مميز مساحتها ( 500*600 قدم) المزرعه مزرو.

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: مزرعه في إمارة العين منطقه الوقن زاويه وثلاث و شوارع - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه في إمارة العين منطقه الوقن زاويه وثلاث و شوارع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مزرعه في إمارة العين منطقه الوقن زاويه وثلاث و شوارع مساحة المزرعه ( 600*600 قدم) فيها عدد 2 بئر ما.

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل - في أبو ظبي الإمارات

للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار مزرعة بمنطقة الخزنة مساحة المزرعة ( 500*600 قدم) المزرعة فيها نخل وبيت الإيجار السنوي (100.

اتصل

21/10/2021
صورة الاعلان: فرصة للشراء مزرعة بموقع مميز في السمحة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة للشراء مزرعة بموقع مميز في السمحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة للشراء مزرعة بموقع مميز في السمحة قرب الشعبية وقريب الشارع العام زاوية وشارعين مسورة طابوق - ما.

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: للبيع مزرعه بموقع مميز بين دبي و ابوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعه بموقع مميز بين دبي و ابوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة بموقع مميز جدا بين دبي و ابوظبي تبعد عن مدينة دبي للاستثمار حوالي 30 كم وتبعد عن شارع ال.

1 درهم

16/10/2021
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