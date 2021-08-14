(للبيع)
|مزرعه للبيع في منطقة رماح مساحه 600*600قدم فيها 3 ابار + خزان ماء + وفيها نخيل +وسور شبك ملوحتها ممتازه حوالي 2000 , تربتها صالحه للزراعه للاستفسار ج/ 0557727221 او ج/ 0508222256
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقاريه
|التليفون:
|00971508222256
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|العنوان:
|ابوظبي - رماح- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - رماح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102603
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