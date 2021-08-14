مزرعه للبيع في منطقة رماح مساحه 600*600قدم فيها 3 ابار + خزان ماء + وفيها نخيل +وسور شبك ملوحتها ممتازه حوالي 2000 , تربتها صالحه للزراعه للاستفسار ج/ 0557727221 او ج/ 0508222256