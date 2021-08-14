مزرعه للبيع في منطقة رماح

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مزرعه للبيع في منطقة رماح مساحه 600*600قدم فيها 3 ابار + خزان ماء + وفيها نخيل +وسور شبك ملوحتها ممتازه حوالي 2000 , تربتها صالحه للزراعه للاستفسار ج/ 0557727221 او ج/ 0508222256
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اكسبو الامارات العقاريه
التليفون: 00971508222256

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ابوظبي - رماح- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - رماح
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102603
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صورة الاعلان: مزرعه للبيع في العجبان - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه للبيع في العجبان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة في العجبان مساحة 600*500 قدم فاضية مسورة شبك ج/0557727221 او ج/0508222256 .

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مزرعه في العجبان للبيع - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه في العجبان للبيع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة في العجبان مساحة 600*500 قدم فاضية مسورة شبك ج/0557727221 او ج/0508222256.

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع في العجبان - في أبو ظبي الإمارات

مزرعه للبيع في العجبان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مزرعة في العجبان مساحة 600*500 قدم فاضية مسورة شبك ج/0557727221 او ج/0508222256.

اتصل

24/7/2021
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