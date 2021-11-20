مزرعه للبيع في منطقة العجبان

(للبيع)
|للبيع مزرعة في أبوظبي منطقة العجبان مساحة 500*600 قدم عليها سور شبك وموقعها مميز بالقرب من شبكة قطار الاتحاد الجديد للاستفسار 0557727221
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقارية
|التليفون:
|00971557727221
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|العنوان:
|الامارات العربية المتحده - ابوظبي - العجبان- العجبان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114098
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1,400,000 درهم