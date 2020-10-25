مزرعه للبيع طريق اسيوط الغربي - ارض للبيع المنيا - مزرعه للبيع

ارض للبيع بالمنيا ابوقرقاص طريق اسيوط الغربي قريب من مصنع السكر وابوقرقاص الارض مستصلحه وبها مصدر مياه ابار وكهرباء تابعه للريف المصري زمشروع المليون ونص فدان ومدفوع 15 % تحتحساب التقنين يوجد اراضي مزروعه عنب وخوخ ونخل واراضي فضاء مساحه القطع 50 فدان شامل البير والكهرباء سعر الفدان يبدا من 40 الف لى 60 الف والفدان المزروع سعر يبدا من 100 الف الى 150 الف منتج شامل المدفوع للريف المصري الارض عقود ابتدائي الارضتصلح للمشاريع الزراعيه والحيوانيه فرصه استثماريه امكانيه اداره المشروع ومتابعه من الشركه