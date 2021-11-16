مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي

مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره وسط مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفير وخزان مياه موقع مميز قريب من كارفور العبور والجولف سيتي والحي السادس العبور الأرض مسجله بعقد اخضر السعر 22 مليون ونص - ويوجد مزارع أخري بخط ١٠ الرئيسي قريب من طريق اسماعليه ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من المزارع جمعية احمد عرابي - غرود - فيلات - oraby خط 10 العبور - طريق عشره - طريق 10 - orabi اسعار جمعية احمد عرابي