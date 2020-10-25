مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي بالعبور طريق اسماعليه خط 9 وسط مساحه 8 فدان قريبه من الحي السادس العبور وقريبه من كارفور العبور ومطار القاهره بها كهرباء ومياه شرب ومياه ري وبها خزانات مياه وبها زرع مانجه منتج محاطه بسور وبها فيلا تشطيب 90% بدروب و3 ادوار وبها حمام سباحه في البدروم وبها سكن غفير وسكن مزارع واستراحه مسجله عقد اخضر والتنازل بالجمعيه السعر 19 مليون يوجد مزيد من العروض ت : 01126659585 - 01222739993