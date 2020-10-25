مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور

(للبيع)
|مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي بالعبور طريق اسماعليه خط 9 وسط مساحه 8 فدان قريبه من الحي السادس العبور وقريبه من كارفور العبور ومطار القاهره بها كهرباء ومياه شرب ومياه ري وبها خزانات مياه وبها زرع مانجه منتج محاطه بسور وبها فيلا تشطيب 90% بدروب و3 ادوار وبها حمام سباحه في البدروم وبها سكن غفير وسكن مزارع واستراحه مسجله عقد اخضر والتنازل بالجمعيه السعر 19 مليون يوجد مزيد من العروض ت : 01126659585 - 01222739993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|19,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070452
40,000 جنيه
13,000,000 جنيه