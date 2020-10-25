مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي بالعبور طريق اسماعليه خط 9 وسط مساحه 8 فدان قريبه من الحي السادس العبور وقريبه من كارفور العبور ومطار القاهره بها كهرباء ومياه شرب ومياه ري وبها خزانات مياه وبها زرع مانجه منتج محاطه بسور وبها فيلا تشطيب 90% بدروب و3 ادوار وبها حمام سباحه في البدروم وبها سكن غفير وسكن مزارع واستراحه مسجله عقد اخضر والتنازل بالجمعيه السعر 19 مليون يوجد مزيد من العروض ت : 01126659585 - 01222739993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01222739993

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العنوان: - العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 19,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070452
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