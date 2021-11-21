مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
1- مزرعه للبيع بجمعية احمد عرابي خط ٦ شمال بها زرع مانجه وسكن غفير مساحه ٨ فدان بسعر ١١ مليون ونص ٢- مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي العبور بخط عشره قريبه من الجولف سيتي وكارفور العبور مزروعه مانجه وبها سكن غفير وخزان مياه واستراحه مساحه ٨ فدان بسعر ٢٢ مليون ونص ٣- مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط ٧ وسط مساحه ١٠ فدان قريبه من قصر مبارك وطريق احمد بدوي مزروعه مانجه ونخل وبها سكن غفير وخزان مياه وعدد ٢ استراحه صغيره وعنبر تربيه أغنام بسعر ١٨ مليون ٤- مزرعه بجمعيه احمد عرابي خط اربعه جنوب قريبه من الغ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01126659585

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العنوان: - العبور
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115071
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صورة الاعلان: قطعة أرض فصاء تصلح لجميع الاستثمارات و المشاريع واجهه على 2 شارع عمومى - في الجيزة مصر

قطعة أرض فصاء تصلح لجميع الاستثمارات و المشاريع واجهه على 2 شارع عمومى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قطعة أرض فصاء تصلح لجميع الاستثمارات و المشاريع واجهه على 2 شارع عمومى طريق مصر اسيوط الزراعى مساحة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

15,000,000 جنيه

21/11/2021
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