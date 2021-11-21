مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

(للبيع)
|1- مزرعه للبيع بجمعية احمد عرابي خط ٦ شمال بها زرع مانجه وسكن غفير مساحه ٨ فدان بسعر ١١ مليون ونص ٢- مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي العبور بخط عشره قريبه من الجولف سيتي وكارفور العبور مزروعه مانجه وبها سكن غفير وخزان مياه واستراحه مساحه ٨ فدان بسعر ٢٢ مليون ونص ٣- مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط ٧ وسط مساحه ١٠ فدان قريبه من قصر مبارك وطريق احمد بدوي مزروعه مانجه ونخل وبها سكن غفير وخزان مياه وعدد ٢ استراحه صغيره وعنبر تربيه أغنام بسعر ١٨ مليون ٤- مزرعه بجمعيه احمد عرابي خط اربعه جنوب قريبه من الغ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115071
15,000,000 جنيه