مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

1- مزرعه للبيع بجمعية احمد عرابي خط ٦ شمال بها زرع مانجه وسكن غفير مساحه ٨ فدان بسعر ١١ مليون ونص ٢- مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي العبور بخط عشره قريبه من الجولف سيتي وكارفور العبور مزروعه مانجه وبها سكن غفير وخزان مياه واستراحه مساحه ٨ فدان بسعر ٢٢ مليون ونص ٣- مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط ٧ وسط مساحه ١٠ فدان قريبه من قصر مبارك وطريق احمد بدوي مزروعه مانجه ونخل وبها سكن غفير وخزان مياه وعدد ٢ استراحه صغيره وعنبر تربيه أغنام بسعر ١٨ مليون ٤- مزرعه بجمعيه احمد عرابي خط اربعه جنوب قريبه من الغ